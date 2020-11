Ag. Di Lorenzo: "E' la prima partita che sbaglia, che pochezza da alcuni giudizi..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario Giuffredi, agente Giovanni Di Lorenzo: "E' stato 15 giorni con la Nazionale, ha viaggiato tanto ed un po' di stanchezza c'è stata. Ma, non è un alibi per la prestazione negativa. Ma, la pochezza di alcuni giornalisti, di alcuni siti. Ci sono tanti giornalisti che hanno messo 4 in pagella, ma si sono fermati lì. Si dimentica che è la prima partita che sbaglia clamorosamente".