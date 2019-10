Ag. Di Lorenzo: "Prima Napoli e poi nazionale, che soddisfazione! Su Ancelotti..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri dell'azzurro Giovanni Di Lorenzo: “Biraghi e Di Lorenzo in Nazionale? E’ una bella soddisfazione perché Biraghi quando lo abbiamo preso era molto giovane, era in Serie B ed ha fatto un percorso lungo che gli ha permesso di arrivare all’Inter e nella Nazionale. Di Lorenzo invece è una bella soddisfazione perché in un anno e mezzo è arrivato a Napoli e nella Nazionale.

Dire che con Ancelotti, Insigne non fa bene non credo sia corretto perché l’anno scorso il capitano del Napoli ha disputato un campionato importante e quest’anno è partito meno bene, ma siamo agli inizi. Magari in Nazionale ha più possibilità di esprimere il suo estro, ma anche a Napoli farà bene.

Quest’estate ero convinto che il Napoli prendesse Pepè perché ero a Dimaro e vedevo nel club una grande convinzione. Purtroppo però altri fattori erano in ballo e quando si parla di commissioni, il Napoli è limitato in certe operazioni e gli agenti del calciatore hanno fatto i loro interessi. E’ arrivato invece Lozano che non ha dimostrato quello che tutti si aspettano da lui per cui aspettiamo prima di giudicarlo".