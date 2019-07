Ag. Gaetano: "Napoli lo stima, valutiamo insieme soluzione migliore per il futuro"

Giulio Dini, agente di Gianluca Gaetano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gianluca è al secondo ritiro con il Napoli. Lo scorso anno da Primavera, quest'anno vivendolo con una dimensione diversa. I compagni sono suoi amici da diversi mesi. C'è un clima splendido all'interno di questo gruppo, è stato accolto bene, è sereno. E' un'ottima impressione e questo è uno stimola a lavorare sempre meglio".

Sul ruolo: "Sta attraversando un periodo in cui deve fare un percorso. E' giusto che lui si misuri con più posizioni in un contesto molto importante e che si metta alla prova dove gli viene chiesto. Poi io credo che abbia le qualità per fare bene in più ruoli. Deve solamente strutturarsi dove non ha giocato fino ad ora".

Sui paragoni: "Sono paragoni che sotto un certo profilo possono fare piacere, ma creano inutili pressioni. Gianluca palla al piede è veramente forte. Se diciamo che da Gianluca è legito affermarsi una crescita e un'affermazione è quello che noi tutti ci auspichiamo. Lavoriamo per questo, prima fa tutti lui, che ci mette anima e cuore".

Quanto Ancelotti può essere decisivo per lui? "La figura del mister è fondamentale perché ha spalle larghe, tanto larghe da coprire anche un giovane che s'affaccia adesso a questa dimensione. E' una figura che oltre a trasmettergli fiducia e stima, gli toglie pressione e potrebbe permettere a Gianluca di crescere nei tempi giusti, senza una indebita aspettativa".

Quindi si giocherà le sue possibilità al Napoli? "Fa di tutto per fare il meglio possibile in questo ritiro e valutare col Napoli quale sia la soluzione migliore. Il Napoli ha stima di lui e lo sta manifestando in maniera inequivocabile, questo è un gran punto di partenza. Quale sarà il punto d'arrivo vedremo".