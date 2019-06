Ag. Giaccherini: "ADL ha simpatia per Icardi, oggi ci sono le condizioni per prenderlo..."

Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Emanuele Giaccherini, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dando la sua opinione sul mercato del Napoli: "Giaccherini sta bene a Verona, non so nemmeno se muovermi perchè abbiamo detto di stare 3 anni lì. Mi spiace che Giaccherini sia finito in serie B, la digerisco male questa cosa, ma al momento siamo lì.

Sta girando molto il nome di Icardi e si parla tanto di Roma, dico invece che De Laurentiis ha sempre avuto simpatia per Icardi e in questo momento si può prendere perchè oggi le condizioni le detta chi compra".