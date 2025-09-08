Ag. Marianucci: "Al Napoli può fare la stessa carriera di Di Lorenzo"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente Mario Giuffredi, che tra l'altro cura gli interessi di Pio Esposito dell'Inter e dell'azzurro Luca Marianucci. Di seguito le sue parole: "Marianucci può fare la stessa carriera di Di Lorenzo, ne sono sicuro. Di Lorenzo è arrivato a Napoli a 26 anni, lui ha avuto la fortuna di arrivare qui a 21 anni. Ha tutto quello che gli serve per fare il salto di qualità, se non eccede di sicurezza e sta sul pezzo, può fare un grande carriera.

Ho ottimi rapporti con De Laurentiis, se lui mi chiede qualcosa, cerco di venirgli incontro. Se un club è pronto a riconoscermi il lavoro che fai, la meritocrazia e a discutere sui contratti, per me non c’è problema a trattare con loro. Ci sono die miei giocatori al Napoli dal 2015 e il Presidente ha sempre riconosciuto ai giocatori quello che meritavano.

Pio Esposito ha vissuto una settimana indimenticabile, ha esordito con la maglia dell’Inter domenica e dopo qualche giorno con quella della nazionale. È un ragazzo molto equilibrato e sa che bisogna stare con i piedi per terra".