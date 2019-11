Ag. Nandez: "Si esalterebbe a Napoli, può infiammare qualsiasi tifoseria"

Pablo Bentancur, agente di Nandez, centrocampista del Cagliari, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Cellino è stato il primo a fare una proposta importante, è un Ruben Sosa ma moderno, un giocatore ideale per la Serie A. La maglia del Napoli pesa come pesava quella del Boca Juniors. Ma lui ha le spalle grosse e quello che ha fatto in Nazionale è impressionante. In azzurro si esalterebbe, lui può infiammare qualsiasi tifoseria" le parole del procuratore.