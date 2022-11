Ag. Politano: "E' rimasto volentieri ed è felice della scelta fatta in estate"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano: "Matteo ha inciso molto in questa prima parte di stagione, importante la sua staffetta con Lozano. Mi aspetto faccia ancora di più. Anche perché ora arriva il difficile e per vincere il campionato anche Politano deve fare di più. Lui è rimasto ben volentieri ed è felice della scelta fatta in estate".