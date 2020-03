Ag. Politano: "Sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche, trasferirsi a gennaio è complesso"

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi su diversi temi, tra cui ovviamente il rendimento dell'attaccante in azzurro:

Politano sfiderà l’Inter in Coppa. “È sereno, sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli. Trasferirsi a gennaio è sempre abbastanza complesso. Matteo è un professionista esemplare, darà il massimo”.

Quello scambio con Spinazzola saltato a gennaio... “Le cose sono andate in un certo modo. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Matteo è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose”.