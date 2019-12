Ag. Sepe: "Sta parando l'impossibile, a Napoli speriamo faccia pentire qualcuno"

“Sta parando l’impossibile, sabato andrà a Napoli e speriamo faccia rimpiangere qualcuno”. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente Mario Giuffredi ha parlato anche di Luigi Sepe, protagonista nel match di settimana scorsa contro la Samp ed in generale di un ottimo campionato. Domani ritroverà la sua ex squadra per prendersi una rivintia, dopo gli anni di Sarri in cui non ha mai avuto una vera chance.