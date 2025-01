Ag. Veiga svela: “Piaceva anche al Napoli, ma voleva solo la Juve”

vedi letture

Renato Veiga è un nuovo calciatore della Juventus, nella serata di ieri è stato diramato l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero, relativo al suo arrivo in prestito secco e oneroso dal Chelsea. Per scoprire dettagli e retroscena del suo trasferimento, la redazione di TMW ha intervistato in esclusiva Gaetano Montalbano, agente che ha curato il trasferimento: "Renato è un centrale difensivo, ma può giocare anche terzino e centrocampista. Ha grande duttilità e struttura, è forte fisicamente ma ha pure tecnica e velocità nel breve. Sa giocare, se devo dire un punto di forza indico questo: parte dal basso senza paura, imposta, fa partire il gioco".

Cosa si aspetta dall'approdo alla Juventus?

"Lui deve giocare tanto, così può continuare a crescere: è in grandissima evoluzione, ha già fatto passaggi dal Portogallo alla Svizzera con il Basilea e in Bundesliga, fino alla Premier League e alle coppe internazionali. A 21 anni ha già un bagaglio calcistico importante. La scelta della Juventus è stata fatta in maniera approfondita e attenta, lui ha voluto fortemente andare lì preferendola ad altre grandissime società in giro per l'Europa. È stato voluto fortemente dalla dirigenza, di concerto col mister che preferisce giocatori dalle qualità tecniche e dalla visione di gioco".

Dall'esterno la sensazione è che la trattativa sia durata poco rispetto agli standard del calciomercato.

"Questo tipo di operazioni non sono mai semplici o facili, trovi sempre delle difficoltà quando vai a interloquire tra persone che la pensano e agiscono in maniera diversa, anche come visione del calcio. Noi come entourage del calciatore ringraziamo la Juventus della pazienza e della grande efficienza. Può essere stata una trattativa breve, ma intensa. Lo assicuro".

Il prestito è secco, possibile che venga discusso a parte un'eventuale permanenza?

"Al momento no, però in corsa si vedrà".

In Serie A è stato accostato a Lazio e Napoli...

"Piaceva anche ad altre, in tanti lo seguivano. Però voleva andare in una sola società, ha fatto una scelta a monte".