Ag. Vieira: "Ha voluto fortemente Ounas al Nizza, crede nelle sue capacità"

Il nuovo allenatore di Adam Ounas, nell'appena cominciata avventura al Nizza, è Patrick Vieira, ex centrocampista della Juventus tra le altre cose. Il suo procuratore, Bruno Satin, ha parlato del rapporto tra i due ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Patrick ha voluto fortemente Ounas, crede molto in lui, nella sua capacità di dribbling. È molto contento di avere le sue doti a disposizione. Todibo? Il Napoli non ci ha pensato, è un profilo diverso da Manolas. Il Napoli cercava un titolare pronto, Todibo piace a Giuntoli ma non poteva arrivare già adesso per fare il titolare”.