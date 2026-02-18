Schiattarella: “Conte artista della panchina, meglio di lui non c’è nessuno"

vedi letture

L'allenatore Pasquale Schiattarella è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli ha giocatori in rosa che ti permettono di alzare la qualità è sempre positivo per un allenatore. Lobotka? Domenica ero al Maradona a vedere la partita contro la Roma e ti dico che sta facendo vedere cose meravigliose.

Spero che possa rimanere a lungo con noi. Meglio di Conte non c’è nessuno, sa sempre le soluzioni giuste in tutti i momenti della partita. Ha dimostrato di essere un allenatore fantastico. Chiunque gioca sa quello che deve fare, per me è un artista della panchina”.