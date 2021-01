Agostinelli: "Bonucci e Chiellini non sono più quelli di prima, il Napoli negli spazi può farli male"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli ha parlato delle finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli: "Quest’anno la Juve non mi convince proprio, anche se ha grandi campioni che possono decidere le partite. Nel Napoli attenzione a Lozano, per adesso è stato il miglior giocatore azzurro. Il punto debole della Juve è quando gli avversari si chiudono, in quelle gare i bianconeri vanno in difficoltà. Il Napoli deve giocare nella sua metà campo perché i vari Bonucci e Chiellini negli spazi non sono più quelli di prima e gli azzurri possono davvero farli male. Demme sa interdire e dà equilibrio, vorrei anche ricordare la crescita di Zielinski, dà sempre un mio pallino, ora ha cominciato a carburare segnando parecchi gol. Sono convinto che ha nelle sue corde più di 10 gol a stagione".