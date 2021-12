Agostinelli categorico: “Non ammetto alibi per la sconfitta contro l’Empoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, opinionista Rai ed ex allenatore, fra le tante, del Napoli. “A Roma si aspettano tutti qualcosa in più dalla Lazio di Sarri, anche io credevo ci mettesse meno tempo il mister ad insegnare le sue idee di gioco. Se pensiamo ad Italiano o Tudor che ci hanno messo pochissimo a sistemare la situazione, mi viene da pensare che qualcosa non stia funzionando. Nel calcio moderno, purtroppo, non si da il giusto tempo agli allenatori.

Napoli-Empoli? Bisogna rispettare i toscani che hanno fatto già cinque vittorie fuori casa, e tra le tante ha battuto anche la Juve. Va bene che gli azzurri avessero tante assenze, ma ciò che non tollero è stata la prestazione: nel primo tempo i ragazzi di Spalletti sono stati scialbi, a differenza di quanto fatto, ad esempio, con l’Atalanta, dove nonostante la sconfitta la prestazione è stata positiva. Qualcuno ha parlato di stanchezza post Europa League, ma non è così, visto che nel secondo tempo hanno chiuso in crescendo. Dal Napoli ci aspettiamo di più, l’aspetto mentale è fondamentale.

Milan? Non si può perdere anche contro i rossoneri, tre sconfitte di fila sarebbero troppe. Barcellona? Anche qui ci ha messo il piedino Maradona, perché il Napoli non parte sconfitto contro i Blaugrana di oggi. Assenza Spalletti a bordo campo? Senza falsa ipocrisia, la sua mancanza ha pesato, è la realtà dei fatti. Quando un allenatore è in campo, può demandare una situazione tattica ad un collaboratore, in questo caso non si può. Inoltre è inutile dire che quando sei sotto l’occhio dell’allenatore dai di più.

Insigne è un problema? No, è importantissimo per questo Napoli, anche se non sta vivendo il suo momento migliore. Il problema della squadra di Adl è stato avere sei defezioni tutte insieme, non di certo le prestazioni sottotono di un singolo come il capitano”.