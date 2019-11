Agostinelli: "Napoli senza cattiveria, tra i titolari mancano grandi guerrieri"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A me sembra che il Napoli non corra nemmeno bene, non ha la cattiveria. I giocatori che partono nei primi undici solitamente non hanno caratteristiche da grandi guerrieri, al di là di Allan. Ho visto delle immagini con la Roma, dopo un quarto d'ora c'erano voragini a centrocampo e questo una squadra come il Napoli non lo deve fare. Se vuoi fare un campionato ad alti livelli non devi solo avere qualità ma anche continuità di rendimento".