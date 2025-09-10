Agostinelli pazzo di Hojlund: “Diverso da Lukaku, ma mi convince tantissimo: che colpo!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Rasmus Hojlund la convince come sostituto di Romelu Lukaku? “Mi convince tantissimo, nonostante non abbia le stesse caratteristiche: Lukaku è più una punta di riferimento, uno che fa giocare la squadra, mentre Hojlund è più rapido, ama attaccare la profondità e ha un’intensità pazzesca. È giovane, corre tanto e crea continuamente occasioni. Le differenze sono chiare: il danese lavora più sulla profondità, il belga era più bravo a far salire la squadra. Ma Hojlund è forte davvero, va sostenuto ed atteso. Non dimentichiamo che già tre anni fa fece cose straordinarie con l’Atalanta, che infatti lo cedette subito in Premier con una grande plusvalenza. Per me è un grande colpo, fidatevi".