Agostinelli: "Per lo Scudetto è corsa a tre! Lazio? Mancano giocatori determinanti..."

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Questa Lazio è un po' in difficoltà, gli mancano giocatori determinanti, Acerbi è stata una grossa perdita. Scudetto? Juve, Inter e Napoli allo stesso piano per quello che penso io. Ci vorrei mettere anche il Milan che però senza Ibra comincia ad essere un problema, ma prime tre possono arrivare".