Agostini: "Differenze tra Napoli e Roma? Conte ha una società alle spalle, Ranieri no"

Massimo Agostini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è cambiato molto nell’ultimo periodo, è cambiato di testa e sta tornando anche a livello fisico quello di qualche anno fa. Lavora molto per la squadra, è sempre nel posto giusto, fa goal ed aiuta la squadra. Conte ha indovinato il suo acquisto. Dovbyk? E’ giovane, è prestante e con Ranieri sta cominciando a far bene come Dybala sta ricominciando ad essere molto estroso.

Conte? Ha una grande società alle spalle, c’è chiarezza e se hanno scelto Conte è perchè porteranno avanti il percorso fino in fondo. Il Napoli ha voltato pagina dopo l’esperienza dell’anno scorso e De Laurentiis ha capito di dover dare carta bianca ad un allenatore come Antonio Conte. Invece a Roma c’è un fondo americano ed è sempre tutto in bilico, c’è grande confusione e grandi incertezze nelle scelte degli allenatori. Mourinho doveva essere l’uomo della ripartenza, sembrava il condottiero perfetto e poi è stato cambiato. De Rossi è arrivato, ha fatto ciò che doveva, ma ha avuto dei diverbi ed è andato via”.