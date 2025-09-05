Agostini: "Hojlund acquisto indovinato, ma gli va concesso tempo per ambientarsi"

vedi letture

L’ex attaccante di Roma, Napoli e Milan Massimo Agostini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Guarderò l’Italia di Gattuso con fiducia. Bisogna però aver pazienza, in questo momento a livello caratteriale ed entusiasmo penso che Rino sia l’uomo giusto anche per come ha lavorato nelle altre esperienze. Lui crede molto nel lavoro ha detto - e premia chi si impegna di più in allenamento, non guardando ai nomi. A questa Italia serve fame e appartenenza, Gattuso è abituato a lottare per conquistare un posto e questo sarà il diktat per i ragazzi in Nazionale.

Gattuso costruirà una Italia a sua immagine e somiglianza, perché i calciatori, come diciamo noi, devono ‘arare il campo’ quando giocano. Ci deve essere rispetto per la maglia e bisogna pensare alla Nazionale e non alle proprie squadre di club o al tornaconto personale. Questa Italia non può non andare ai Mondiali, sarebbe la terza mancata qualificazione consecutiva. Sarebbe clamoroso, si deve fare di tutto per esserci.

Per quanto riguarda il Napoli, Hojlund è un acquisto indovinato: negli ultimi venti metri sa fare gioco, sa chiudere l’azione, non ha ancora molta esperienza ma è molto giovane e sicuramente gli va concesso il tempo per ambientarsi ed entrare nei meccanismi della squadra. Hojlund e Lucca spero e credo che possano fare bene in attesa di Lukaku”.