Agroppi elogia Gattuso: "Sacrifica lo stato fisico e la famiglia per il Napoli"

Nel corsi di 'Radio Goal' è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Aldo Agroppi, allenatore: "Gattuso mette sempre il Napoli al primo posto, nonostante la malattia. A me piace. La miastenia non è uno scherzo, eppure è sempre sul campo, a lottare. Il periodo così così del Napoli non dipende da Rino, che è solo una parte del tutto. Dipende dai calciatori che devono pensare anche agli interessi della società e non solo ai propri. Gattuso sacrifica lo stato fisico per il Napoli, sacrifica la famiglia per il Napoli: i calciatori devono capirlo questo e dare il massimo".