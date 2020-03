AIC, l'allarme di Tommasi: "I giocatori hanno paura del coronavirus"

"L'Uefa dovrà prendere in considerazione l'idea di rinviare Euro 2020 per dare più tempo ai campionati: il coronavirus non è solo un problema italiano e ora l'orizzonte temporale si sta ampliando". Parole di Damiano Tommasi, leader del sindacato calciatori italiani, che lancia l'allarme e non nasconde il timore contagio: "Altri sport - spiega all'ANSA - hanno deciso di non andare in campo, c'è spazio per il calendario. Ma il calcio no, non c'è spazio né tempo: si è deciso di giocare, per altre considerazioni, a porte chiuse. C'è un rischio anche per noi giocatori, dobbiamo prendere tutte le precauzioni per la sicurezza di chi gioca: in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro, ma vanno prese tutte le misure per garantire la sicurezza di chi è allo stadio, compresi staff e personale, per ridurre al minimo quel rischio. Tra i giocatori c'è chi è convinto di andare avanti e chi esprime preoccupazioni, ci sono molti stranieri ed è sotto gli occhi di tutti quel che sta succedendo dall'estero verso l'Italia...".