Al PSG non basta l'assist di Kvara al debutto: "Dobbiamo fare meglio"

Sabato sera, Khvicha Kvaratskhelia ha fatto il suo debutto dal primo minuto con la maglia del Paris Saint-Germain nella sfida contro il Reims. Il talento georgiano, arrivato in questo mercato di gennaio dal Napoli, ha mostrato subito la sua qualità servendo un assist decisivo, ma non è bastato per portare i parigini alla vittoria: la partita si è conclusa con un pareggio, lasciando il PSG in difficoltà contro un Reims ben organizzato.

Al termine della gara, Kvaratskhelia ha analizzato la sua prima apparizione ufficiale con il club francese, esprimendo rammarico per la mancanza di concretezza sotto porta da parte della squadra. “È stata una partita complicata. Il Reims è una buona squadra, ma penso che avremmo potuto vincere perché abbiamo creato diverse occasioni. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, i buoni risultati arriveranno. Se fossimo stati più cinici in alcune situazioni, avremmo potuto segnare di più e portare a casa la vittoria”, le sue parole riportate da Foot Mercato.

Un messaggio chiaro quello di Kvaratskhelia, che guarda già avanti: “Dobbiamo fare meglio nella prossima partita”.