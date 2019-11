Albania, Hysaj: "Andorra presa sotto gamba, con la Francia sarà un'altra partita"

Soltanto un pareggio per l'Albania contro la modesta Andorra. A commentare il match nel post partita anche il terzino albanese di casa Napoli Elseid Hysaj: "Dovevamo essere più forti sulla mentalità. Penso che l'abbiamo preso sotto gamba e siamo stati puniti in due momenti, non riuscendo a invertire il risultato. Francia? Sarà un'altra partita, poiché tutti i giocatori non vedono l'ora e sono pronti a giocare con concentrazione e dare il massimo. L'avversario stesso ti dà un'altra motivazione e sono fiducioso che faremo un'altra partita".