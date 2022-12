Alberti: "Felice di essere stato smentito dal Napoli. Raspadori? Può essere l'arma in più"

"Kvaratskhelia? Grande giocatore, ha notevoli qualità ma anche la fame per emergere".

Josè Alberti, agente argentino di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "Raspadori può essere davvero un'arma in più per il Napoli, che è una delle principali candidate al titolo. Sono felice di essere stato smentito, sono onesto, non avrei puntato un centesimo sul Napoli a inizio agosto, sembrava una squadra da ottavo posto e invece...

Kvaratskhelia? Grande giocatore, ha notevoli qualità ma anche la fame per emergere. Il campionato italiano è mediocre, oggettivamente, ma il georgiano può fare in ogni caso la differenza in assoluto in serie A".