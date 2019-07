Albiol ripercorre l'esperienza napoletana: "A Firenze il giorno più duro, che rimpianto lo scudetto"

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Raul Albiol ripercorre le tappe della sua esperienza napoletana.

Il giorno più duro: “A Firenze, quando perdemmo lo scudetto, o forse questo del mio adios. Non so. Sapete cosa? Io a Napoli, sin dal primo istante in cui sono arrivato, mi sono sentito amato”.

Il rimpianto: “Lo scudetto di due anni fa, ovviamente. Una rabbia che ancora avverto dentro perché con novantuno punti in genere si vince sempre. Però il Napoli non deve smettere di crederci, qui ci sono le condizioni per farcela, la Juventus mollerà qualcosa, non può resistere. E dietro, ci sono i miei amici”.

La coppa Italia e la Supercoppa: “Fu bellissimo il biennio di Benitez. Anche dopo, comunque, abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché le qualificazioni in Champions lo sono”