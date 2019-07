Albiol saluta Koulibaly: "Mi spiace separarmi, è il migliore al mondo. Manolas? Bravissimo..."

Raul Albiol dice addio e Kostas Manolas è l’erede designato per sostituirlo accanto a Kalidou Koulibaly. Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il difensore azzurro parla anche del suo possibile sostituto rispondendo alla domanda su chi sia il migliore tra lui e il greco: “L’unica certezza è la presenza di Koulibaly, il più forte difensore al mondo. E mi spiace staccarmi anche da lui. Poi su di me e su Manolas, che è bravissimo, ognuno può avere una propria opinione. Nel tempo, e in campo, si vedrà chi avrà avuto un rendimento migliore”.