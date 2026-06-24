Alisson, arriva l'elogio di Careca: "È molto bravo, ecco cosa mi piace di lui"

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L'ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando così di Rasmus Hojlund

L'ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando così di Rasmus Hojlund: "Mi piace. Dopo qualche difficoltà all’inizio è cresciuto tanto. Fa reparto da solo e può crescere ancora".

Nel suo Napoli è in bilico Lukaku, che sta stentando pure al Mondiale…

"Il tempo purtroppo passa per tutti e non è facile mantenersi a grandi livelli. Non so se rimane: leggo che potrebbe andare via dopo il Mondiale. Dipenderà molto da come sta: il primo anno con Conte è stato decisivo e a tratti devastante; mentre nell’ultima stagione ha avuto tanti problemi. Restare al top con quel fisico non è affatto semplice".

Nell’attacco del Napoli ci sono pure due brasiliani: Alisson Santos e Giovane. Posso imporsi da titolari?

"Alisson è molto bravo. Da quando è arrivato ha fatto bene: mi piace perché ha il coraggio di puntare sempre l’avversario. Vanta un bel dribbling e salta facilmente l’uomo: questa sua bravura nell’uno contro uno può fare la differenza e renderlo un giocatore importante. Giovane ha potenziale, ma l’ho visto poco. Non è facile fare bene a Napoli e reggere le pressioni della piazza. Dev’essere bravo a sfruttare le occasioni che avrà in una squadra destinata a contendere all’Inter lo scudetto".