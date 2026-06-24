Sportitalia, Letizia da Casa Milan: “Allegri sotto contratto, il Napoli il tecnico oggi non ce l’ha”

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Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha parlato della situazione di Massiliano Allegri e della sua diatriba col Milan

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha parlato della situazione di Massiliano Allegri e della sua diatriba col Milan sulla risoluzione del contratto: "Il Napoli al 24 di giugno non ha l’allenatore, Allegri è sotto contratto col Milan. L’Inter si è fatto soffiare il calciatore che voleva in mezz’ora.

Allegri un anno fa veniva annunciato come l’unica grande soluzione per salvare il Milan, ma non è stato così. Ora vuole una buonuscita per andare al Napoli, dopo aver perso la Champions e fatto perdere 60 milioni al club. La società non vuole concedere questa buonuscita".