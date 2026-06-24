Sportitalia, Letizia da Casa Milan: “Allegri sotto contratto, il Napoli il tecnico oggi non ce l’ha”
Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha parlato della situazione di Massiliano Allegri e della sua diatriba col Milan sulla risoluzione del contratto: "Il Napoli al 24 di giugno non ha l’allenatore, Allegri è sotto contratto col Milan. L’Inter si è fatto soffiare il calciatore che voleva in mezz’ora.
Allegri un anno fa veniva annunciato come l’unica grande soluzione per salvare il Milan, ma non è stato così. Ora vuole una buonuscita per andare al Napoli, dopo aver perso la Champions e fatto perdere 60 milioni al club. La società non vuole concedere questa buonuscita".
𝐋𝐞𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚: “𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐨? 𝐒𝐢, 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫, 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐞 𝐉𝐮𝐯𝐞...“— Sportitalia (@tvdellosport) June 24, 2026
L’analisi di @fraletizia a Te la do io l’America sulle situazioni dei principali club di serie A⚽️#sportitalia #milan #inter #napoli #juventus pic.twitter.com/BhABb2O3KS
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