Quando verrà annunciato Allegri? Alvino: "ADL torna dagli USA ed ogni giorno..."

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Alvino: Allegri attende l'annuncio, Manna accelera per Gila e mercato.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "ADL torna dagli Stati Uniti. Il presidente De Laurentiis dovrebbe essere in Italia già nella giornata di domani e, da quel momento in poi, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per ufficializzare l'arrivo sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Con il ritorno di De Laurentiis in Italia non si aspetta altro che il tweet presidenziale e, dunque, Allegri si appresta a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Prende il posto di Antonio Conte e raccoglie un'eredità importantissima e impegnativa: uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Nel frattempo, in attesa dell'ufficializzazione di Allegri, Giovanni Manna è al lavoro. È un lavoro molto impegnativo quello del direttore sportivo, all'interno di una gestione che naturalmente è la classica gestione del presidente De Laurentiis, quella che ha permesso al Napoli di diventare negli ultimi anni una big del campionato italiano. Il criterio è sempre lo stesso: sostenibilità economica. Non si deroga a questo principio. Gli obiettivi del mercato sono chiari e sotto gli occhi di tutti: alleggerire il monte stipendi, gestire i cosiddetti rami secchi e valutare gli undici calciatori che rientreranno dai prestiti dopo la sessione di mercato dello scorso anno. Manna lavora per accontentare Allegri e per mantenere fede agli impegni presi con De Laurentiis. C'è un discorso aperto con Mario Gila, il difensore della Lazio che ha già ricevuto una proposta ufficiale da parte del Napoli. Adesso c'è soltanto da trovare l'accordo economico con il club biancoceleste. Poi naturalmente ci sono altre situazioni legate ai giocatori in prestito, a chi vorrà mostrare il proprio valore a Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dallo stesso allenatore e dalle sedute di allenamento che inizieranno tra meno di un mese, il 17 luglio, a Dimaro Folgarida".