Tiziano Ferro in concerto al Maradona in maglia Napoli: "Grazie al club per il regalo"

vedi letture

Tiziano Ferro ha voluto dedicare un pensiero speciale a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona

Tiziano Ferro ha voluto dedicare un pensiero speciale a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona al termine del concerto che lo ha visto protagonista. Il cantante ha ringraziato il club azzurro per il regalo ricevuto, ricordando il forte legame che lo unisce alla città. "Anche quest'anno la società mi ha fatto un regalo straordinario", ha raccontato Ferro, riferendosi alla maglia del Napoli ricevuta sul palco. Dopo il celebre numero 10 donatogli lo scorso anno, stavolta il cantante ha ricevuto una maglia con il numero 26, augurandosi che possa portargli fortuna.

Tiziano Ferro, concerto al Maradona con la maglia del Napoli

L'artista ha poi sottolineato quanto il Maradona rappresenti un luogo speciale della sua vita: "Questo è un posto fortunato per me", ha detto, ricordando anche la partecipazione di Sal Da Vinci e definendo la serata "magica". Nel finale, la dichiarazione d'amore a Napoli e al suo stadio: "Il Maradona è uno dei posti del cuore, di sempre e per sempre. Ci penserò ogni volta che canterò 'Lo stadio'. Ti amo, Napoli!".