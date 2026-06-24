Podcast Palestra e la grande beffa Inter, Di Marzio: "Allarme per tutto il calcio italiano"

vedi letture

Parla così Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttomercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com,

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttomercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, parla in merito al trasferimento del terzino classe 2005 fuori dall'Italia: "Per analizzare la clamorosa svolta di Palestra che va al Chelsea e non all'Inter, va fatta una premessa che oggi è inequivocabile. La forza, il potere, l'egemonia della Premier League è quasi incontrastabile, soprattutto da noi, dalla Serie A, con la forza economica che oggi è sicuramente meno dirompente rispetto a quella di tantissimi anni fa".

"Oggi, se l'Inter arriva, dopo diverse settimane di trattative, a cercare un accordo con l'Atalanta sulla base di 45 milioni di bonus (e con il giocatore a due e mezzo all'anno per cinque anni), e poi arriva il Chelsea che aumenta da 51-52 per arrivare fino a 57, più 3 di bonus, più il 10% di rivendita e al giocatore offre il doppio rispetto a quello che avrebbe preso all'Inter, avremmo tutti voglia di dire no, di dire che Palestra avrebbe dovuto dire no al Chelsea e mantenere la sorta di promessa con l'Inter, di dire che avrebbe dovuto convincere l'Atalanta a dire di no, e l'Atalanta avrebbe dovuto dire di no, 'questi soldi non li prendiamo, li diamo a una squadra italiana perché è giusto che il ragazzo italiano rimanga da noi'. E invece no, secondo me è impossibile dire no a queste cifre, soprattutto quando vengono da un club come il Chelsea".

"Ieri Palestra era fisicamente presente agli incontri sia con l'Inter che con il Chelsea, ha parlato con Luca Percassi, ha anche fatto capire di essere pronto ad accettare entrambe le offerte qualora l'Atalanta avesse l'accordo con l'Inter e con il Chelsea, ma l'Atalanta l'accordo con l'Inter non l'aveva nei minimi dettagli, l'ha trovato con il Chelsea perché il Chelsea ha offerto molto di più rispetto all'Inter, e l'Inter anche giustamente nei suoi limiti, nei limiti di quello che oggi è il calcio italiano, non voleva andare oltre 50 milioni di euro per un terzino. Giovane, ma che ha fatto soltanto un anno di Serie A. Perché oggi non è giusto forse in Italia andare oltre i 50 milioni per un terzino, è già tanto, invece in Inghilterra in particolare spendono anche 125 milioni per un centrocampista come quello del Nottingham, Anderson, che sta andando al Manchester City. Allora spendere 60 milioni per un terzino è quasi come mangiare una caramella. Evidentemente stiamo parlando di due mondi e due mercati completamente diversi dove le volontà dei giocatori, vere o presunte, possono fare la differenza, ma fino a un certo punto quando arrivano chiamate di questo tipo".