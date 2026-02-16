Alisson da 7,5 per Trevisani: “Un gioiellino, entra e semina il panico!”

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha dato i voti per Napoli-Roma su Fantacalcio.it: "Non era quasi in condizione di giocare, era stato aggregato alla squadra ma al 30%, poi ne ha avuto bisogno. Dopo il calo nel primo tempo di Zaragoza, Gasperini ha mandato in campo Soulé. Ma era la sua controfigura, irriconoscibile, 5. Nel tempo che sta in campo non salta mai l'uomo e non riesce ad essere concreto. Si vede che ha dolore e che è in difficoltà.

L'opposto di Malen, che è arrivato si è preso la Roma. Con 5 gol ed una serie di giocate fenomenali, anche diventandone il rigorista. Eccezionale attaccante olandese, un'intuizione di Gasperini che sta portando la Roma davvero in alto, nonostante la partita sia finita 2-2. Perchè dall'altra parte il mercato invernale ha portato un gioiellino anche ad Antonio Conte, cioè Alisson Santos. Entra e crea il panico. Subito bene, cresce di livello, vola con il gol, rischia anche di fare male alla Roma con altre giocate. 7,5 in poco tempo per l'interessantissimo ex attaccante dello Sporting".