Buongiorno a Dazn: "Problemi risolti, grazie a tifosi e famiglia! Sugli obiettivi..."

Ecco le parole di Alessandro Buongiorno dopo la gara pareggiata con la Roma ai microfoni di DAZN: "Combattuto come dei leoni fino alla fine della partita. Bisogna fare i complimenti a tutti quanti, perché stiamo dando tutto. Noi dobbiamo pensare partita per partita, speriamo di recuperare qualcuno e vediamo cosa succederà.

Ho affrontato i problemi provando a risolverli, ho lavorato tanto uno, non mollando mai, riesce a raggiungere i propri sogni. Devo ringraziare tutti i tifosi, la mia famiglia e la mia ragazza per la vicinanza: ci sono dei momenti in cui ci si deve rialzare. Non ci sono obiettivi a lungo termine, guardiamo partita dopo partita".