Roma, Malen a Sky: "Sapevo che potevo fare bene. Posizione? Sono più pericoloso in questa"
Donyell Malen, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta e il 2-2 contro il Napoli: "Se mi aspettavo un impatto così con l'Italia? Sapevo quali erano le mie qualità e sapevo che potevo fare bene".
Quali differenze ci sono con gli altri campionati in cui ha giocato?
"Certe volte c'è più spazio, certe volte ce n'è meno, ma è difficile segnare in qualsiasi campionato".
Adesso gioca in una posizione differente. Si trova meglio?
"Ho giocato in tanti ruoli, ma sono più pericoloso in questa posizione e credo che sia la migliore per me, è quella dove mi trovo meglio".
È un rigorista?
"Non sono un grandissimo esperto, ma posso segnare e posso fare bene".
Corre di meno da centravanti?
"Non direi meno, sono più intense, è un'interpretazione diversa".
Gasperini non voleva che rientrasse in difesa?
"Mi piaceva di più che io stessi lì davanti".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
