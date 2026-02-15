Alisson Santos a Dazn: "Felice per il primo gol! Ottimo rapporto con Conte e squadra"
Ecco le parole di Alisson Santos dopo la gara pareggiata con la Roma ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento di aver segnato in questo stadio, sarei stato ancora più felice con la vittoria. Mi sento molto bene e il rapporto con allenatore e compagni è ottimo".
