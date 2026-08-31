Allegri sotto accusa, Orlando: "Mentalità sbagliata! Spera di non subire..."

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L'ex calciatore Massimo Orlando boccia la mentalità di Massimiliano Allegri: la sua idea per il Napoli è sperare di non subire, ma non sempre va bene

L'ex calciatore Massimo Orlando, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come vede la lezione di Fabregas ad Allegri?

"Ci sono stati errori, ho visto giocatori stanchi, ma l'idea di calcio di Allegri è quella. Di subire l'avversario, sperando di non subire, fidandosi molto della fase difensiva, per poi colpire nella ripresa. Col Genoa gli è andata bene, ma la mentalità del tecnico è sbagliata".

II Como può lottare per il titolo?

"Credo di sì. Questa è una società ricchissima, con un allenatore bravissimo, sono attivi sul mercato per prendere ottimi giocatori. L'arrivo di Kean da ancora più forza".

Inter che poteva fare molto di più col Cagliari?

"Inter più squadra, 1-0 casuale, ha avuto tante occasioni e poteva farne di più. Non vedo altre che possano darle fastidio in Italia. lo li vedo ancora più forti dell'anno scorso. Ci sono i cicli, l'inter è in uno di questi. Ogni anno inseriscono qualità, non c'è nessuno più forte dell'Inter. Milan e Juve sono ancora un po' lontane".

Atalanta, come valuta l'addio di De Roon?

"Ha fatto bene ad andarsene. Se l'è presa per essere stato preferito a Gaetano, e alla Roma poi giocherà anche tante partite".

Fiorentina, che si fa con Grosso?

"A me piace Mastantuono, ha i colpi. Si vede che è giocatore vero. Detto questo Grosso non ha tanto tempo. Gli hanno fatto la squadra per il 4-3-3 ora, li hanno preso gli esterni, anche Beto. E' stata fatta una campagna di assoluto valore. Se non vince col Torino, poi va a Napoli, e non fa almeno 3 punti, lo mandano via. per me c'è sullo sfondo Thiago Motta".