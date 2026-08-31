Cesari: "Al Napoli manca un rigore! Il fallo di Couto su Lang è in area"

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Graziano Cesari parla dei vari episodi arbitrali di Napoli-Como.

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, a 'Pressing' ha parlato dei vari episodi arbitrali di Napoli-Como: "Lang va via a Couto sulla sinistra e viene steso. Non trovate tante similitudini con la questione De Bruyne a Genova? Lang scappa via con una corsa velocissima, Couto con l'avambraccio destro lo spinge.

Il fallo inizia fuori, ma la concretizzazione è all'interno dell'area di rigore e il penalty si deve decretare dove c'è la concretizzazione del fallo. La prima spinta è fuori area, ma è la seconda spinta a essere decisiva, perché Lang è in vantaggio. Quindi andava assegnato il calcio di rigore. Gol annullato a Lobotka? Qui non c'entrano nulla arbitro e Var, fa tutto una macchina a Lissone, c'è il fuorigioco semiautomatico, dunque nulla da dire".