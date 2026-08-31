Ranocchia: "De Bruyne su Vasquez è fallo, Couto su Lang no. Vi spiego perché"

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Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato dei due episodi, quello di Genoa-Napoli e poi quello di Napoli-Como.

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha commentato gli episodi arbitrali di Napoli-Como nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Per me è fallo quello di De Bruyne su Vasquez a Genova, ma non quello di Couto su Lang in Napoli-Como.

Se fischi questo fallo poi la partita ti scivola via dalle mani. A Genova Vasquez è davanti a De Bruyne ed è in possesso della palla, al Maradona Lang e Couto sono quasi spalla a spalla e si contendono il pallone".