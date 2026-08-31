Sabatini duro con Rrahmani e Anguissa: "Errore che non si vede neanche nei dilettanti"

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Sandro Sabatini parla di Napoli-Como e del dominio della formazione di Fabregas, puntando il dito contro Rrahmani e Anguissa per il gol del 2-1.

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha commentato quanto si è visto in Napoli-Como, intervenendo ai microfoni della trasmissione 'Pressing': "La grande idea di Fabregas è stata una gestione che fino all'anno scorso curava molto meno quand'era in vantaggio nel secondo tempo.

Fabregas col Napoli si è messo a cinque in difesa, si è chiuso, come non riusciva a fare l'anno scorso. Poi le statistiche ti danno anche un'altra fotografia, ma il Como ha giocato meglio e ha meritato la vittoria. Rrahmani e Anguissa sul secondo gol hanno fatto una roba che neanche nei dilettanti si vede".