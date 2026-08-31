Serie A, la griglia di Giannichedda: "Inter favorita! Il Napoli di Allegri..."
Giuliano Giannichedda, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.
Lo spazio per i giovani e anche per gli italiani in generale è ridotto, in Serie A.
"Ormai il calcio è globale e se si ha la possibilità di fare scouting in giro si trovano giovani bravi. Essendo italiano ho senso d'appartenenza, ma le società sono private e possono investire dove meglio credono. Personalmente però faccio il tifo affinché i nostri giovani abbiano spazio perché la voglia che hanno gli italiani ce l'hanno in pochi".
Qualcuno può dare filo da torcere all'Inter per lo scudetto?
"L'Inter è favorita. Era già molto forte e per me ha fatto un mercato eccezionale, è andata a prendere giocatori fortissimi. Per il bene del campionato italiano spero che qualcuno le dia filo da torcere: la Juventus ha una buona squadra, il Napoli con il cambiamento di Allegri in panchina magari può dare filo da torcere. Altrimenti davvero l'Inter rischia di essere la super, super favorita".
A proposito della Juventus che sta nascendo: la convince? Sei punti, anche se con un po' di fatica.
"Purtroppo dopo la non-qualificazione in Champions ha portato la necessità di fare qualcosa e si è partiti riconfermando Spalletti, uno dei migliori allenatori che abbiamo. Con il mercato la società sta cercando di dare a Spalletti una squadra che possa lottare per le prime posizioni. E io penso che questo significa essere la Juventus: deve sempre lottare per i primi posti".
L'impatto di Frattesi alla Lazio ha portato un po' di entusiasmo in una estate complicata?
"Una partita e mezza, due gol e sei punti portate: ci voleva. Ha portato tanto entusiasmo, anche se purtroppo in un Olimpico che resta semivuoto. Gattuso merita successo perché è un allenatore che ci mette tanta passione e grinta in quello che
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