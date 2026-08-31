Serie A, la griglia di Giannichedda: "Inter favorita! Il Napoli di Allegri..."

vedi letture

Lotta scudetto in Serie A, l'ex calciatore Giuliano Giannichedda piazza l'Inter come favorita. Il Napoli con Allegri può dare filo da torcere

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lo spazio per i giovani e anche per gli italiani in generale è ridotto, in Serie A.

"Ormai il calcio è globale e se si ha la possibilità di fare scouting in giro si trovano giovani bravi. Essendo italiano ho senso d'appartenenza, ma le società sono private e possono investire dove meglio credono. Personalmente però faccio il tifo affinché i nostri giovani abbiano spazio perché la voglia che hanno gli italiani ce l'hanno in pochi".

Qualcuno può dare filo da torcere all'Inter per lo scudetto?

"L'Inter è favorita. Era già molto forte e per me ha fatto un mercato eccezionale, è andata a prendere giocatori fortissimi. Per il bene del campionato italiano spero che qualcuno le dia filo da torcere: la Juventus ha una buona squadra, il Napoli con il cambiamento di Allegri in panchina magari può dare filo da torcere. Altrimenti davvero l'Inter rischia di essere la super, super favorita".

A proposito della Juventus che sta nascendo: la convince? Sei punti, anche se con un po' di fatica.

"Purtroppo dopo la non-qualificazione in Champions ha portato la necessità di fare qualcosa e si è partiti riconfermando Spalletti, uno dei migliori allenatori che abbiamo. Con il mercato la società sta cercando di dare a Spalletti una squadra che possa lottare per le prime posizioni. E io penso che questo significa essere la Juventus: deve sempre lottare per i primi posti".

L'impatto di Frattesi alla Lazio ha portato un po' di entusiasmo in una estate complicata?

"Una partita e mezza, due gol e sei punti portate: ci voleva. Ha portato tanto entusiasmo, anche se purtroppo in un Olimpico che resta semivuoto. Gattuso merita successo perché è un allenatore che ci mette tanta passione e grinta in quello che