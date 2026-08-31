Trevisani: “Il gioco del Napoli sta regredendo con Allegri, si era già visto col Genoa”

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Riccardo Trevisani si sofferma sulla sconfitta del Napoli contro il Como, parlando di una regressione nel gioco degli azzurri con Allegri.

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Como, intervenendo nel corso della trasmissione 'Pressing': "E’ la seconda giornata, ci vuole tempo, ma di sicuro come gioco la squadra sta regredendo.

Si era vista la differenza già col Genoa come gioco e fraseggio, non c’era bisogno del Como. Il Napoli dovrà mettere dentro doti diversi di aggressività, poi poteva pure pareggiarla ma sui 90 il Como è stato nettamente superiore come idee e gioco”.