Trevisani: “Il gioco del Napoli sta regredendo con Allegri, si era già visto col Genoa”

Trevisani: “Il gioco del Napoli sta regredendo con Allegri, si era già visto col Genoa”
Oggi alle 14:50Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Riccardo Trevisani si sofferma sulla sconfitta del Napoli contro il Como, parlando di una regressione nel gioco degli azzurri con Allegri.

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Como, intervenendo nel corso della trasmissione 'Pressing': "E’ la seconda giornata, ci vuole tempo, ma di sicuro come gioco la squadra sta regredendo.

Si era vista la differenza già col Genoa come gioco e fraseggio, non c’era bisogno del Como. Il Napoli dovrà mettere dentro doti diversi di aggressività, poi poteva pure pareggiarla ma sui 90 il Como è stato nettamente superiore come idee e gioco”.