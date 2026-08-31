Trevisani: “Il gioco del Napoli sta regredendo con Allegri, si era già visto col Genoa”
Riccardo Trevisani si sofferma sulla sconfitta del Napoli contro il Como, parlando di una regressione nel gioco degli azzurri con Allegri.
Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Como, intervenendo nel corso della trasmissione 'Pressing': "E’ la seconda giornata, ci vuole tempo, ma di sicuro come gioco la squadra sta regredendo.
Si era vista la differenza già col Genoa come gioco e fraseggio, non c’era bisogno del Como. Il Napoli dovrà mettere dentro doti diversi di aggressività, poi poteva pure pareggiarla ma sui 90 il Como è stato nettamente superiore come idee e gioco”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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