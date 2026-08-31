Flop Napoli, Mauro: "Se non riesci a uscire dal basso, perché non andare lungo?"

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Massimo Mauro parla di Napoli-Como: "Il Como è una squadra che può andare in difficoltà se fai questo. Io non ho capito neanche la formazione".

Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Mediaset: "Dopo i primi 10 minuti, in cui il Napoli non riusciva a venire fuori palla al piede a causa della condizione negativa di McTominay e Anguissa, Allegri per me doveva dire alla squadra di saltare il centrocampo e andare lungo.

Poi c'è stato un bel gol di Hojlund. Il gol del 2-1 non lo capirò mai: perché se non riesci a venire fuori non si butta la palla di là andando ad aggredire la seconda palla? Il Como è una squadra che può andare in difficoltà se fai questo. Io non ho capito neanche la formazione. Certo, Allegri avrà i suoi motivi, ma non l'ho capita. Ora ci sono partite difficili e sarà un problema gestirle".