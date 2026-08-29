Allegri sul Como: "Dovremo togliere i loro punti forti, palleggio e spazio in velocità"

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Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Max Allegri oltre che sul mercato è stato interrogato anche sul match di domani al Maradona contro il Como. Di seguito alcuni passaggi specifici.

La prima in casa ha un significato importante, che Napoli vorrebbe proporre alla gente al di là del risultato?

"E' la prima in casa, sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Sulla partita, affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quanto fatto e la qualificazione che ha ottenuto, è ben organizzata, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. La condizione in questa fase non è ancora ottimale, le temperature sono ancora alte, è importante fare partite di buona tecnica ma con grande intelligenza, pazienza, affrontiamo una squadra difficile da giocarci contro".

Ci dobbiamo aspettare novità di formazione rispetto a Genova? Quel 4-2-3-1 del secondo tempo è ipotizzabile anche dall'inizio?

"Non ho ancora deciso chi far giocare, domattina dovrò decidere per forza perché poi si gioca. Non è che si vince inserendo Vergara e De Bruyne ed ora tutte le gare saranno così, ognuno è diversa da un'altra e vanno interpretati i momenti".

Cosa non bisogna fare contro il Como?

"Diciamo cosa fare, una partita per togliere i loro punti forti, un ottimo palleggio e quando si scatenano in velocità diventano molto bravi".