Allegri sul mercato: "Contento della rosa. Poi problema lista, se aggiungi altri escono..."

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Calciomercato Napoli, il giudizio di Max Allegri in conferenza stampa

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Max Allegri oltre che sul Como è stato interrogato in due passaggi anche sul calciomercato estivo che volge al termine ed a quanto pare senza particolari sussulti.

Si aspetta qualcosa in questi ultimi giorni di calciomercato? Come ha visto calciatori chiacchierati come Lang?

"Io sono contento della rosa che ho a disposizione, l'ho detto anche la settimana scorsa. A parte abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori. Mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso, sono contento e lavoriamo e miglioriamo con questi giocatori. Lang è entrato a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l'ultima l'ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squada ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po' indietro, s'è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po' di tempo, ma siamo solo all'inizio e bisogna pensare alla partita col Como".

Si sente almeno di escludere cessioni importanti?

"Al mercato ci pensa la società, ma siamo contenti della rosa, sono usciti dei ragazzi al Monza, poi Prisco che va al Bari, Garofalo va in Lega Pro per giocare, più o meno resteremo così, ma il mercato è strano, ne abbiamo 28-29 vediamo se succederà qualcosa o non succederà niente ma siamo concencentrati su quelli che abbiamo".