Fiorentina, Atta e la lotta-Scudetto: "Roma? No, Inter e Napoli davanti a tutti"

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Atta, centrocampista della Fiorentina accostato in passato anche al Napoli, indica azzurri e Inter come principali favorite per la conquista dello scudetto.

Arthur Atta mette il Napoli in prima fila nella corsa allo scudetto. Il centrocampista della Fiorentina, in passato finito anche nel mirino del club azzurro, ha parlato a Repubblica dopo la sconfitta contro la Roma: "Sapevamo che la Roma è una squadra molto forte, rodata, con un allenatore che è già lì da un anno. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, abbiamo commesso delle ingenuità ma devono servirci da lezione per crescere. Siamo una squadra giovane, ci sono stati tanti cambiamenti, dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Ci serve tempo".

Atta: "Inter e Napoli davanti a tutti per lo scudetto"

Interrogato sulle possibili gerarchie nella lotta per il titolo, Atta ha indicato chiaramente le sue due favorite. Alla domanda sulle possibilità della Roma di competere per lo scudetto, il centrocampista viola ha risposto: "È una buona squadra, ma per il titolo vedo davanti a tutti Inter e Napoli. Poi qualcuno proverà a inserirsi, ma è presto per dire chi". Un'investitura importante per la formazione di Massimiliano Allegri, considerata dal giocatore della Fiorentina una delle principali candidate alla vittoria del campionato.