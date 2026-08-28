De Paola: "Non credo in Allegri! Già col Genoa gioco simile al Milan..."

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Sorteggio Champions e griglia della Serie A tra i temi affrontati dal giornalista Paolo De Paola, ospite della radio di Tuttomercatoweb.com. Nell'intervento a Maracana De Paola si è soffermato sui dubbi relativi al Napoli di Allegri e alle prospettive del Milan e della Juventus.

In Champions League chi vedi meglio e chi peggio fra le italiane?

"Le difficoltà maggiori le vedo per il Napoli. Vedo meno difficoltà psicologiche invece per il Como, che non ha nulla da perdere. Tutto ciò che otterrà sarà un qualcosa in più".

Hai dei dubbi su Allegri a Napoli dunque?

"Io non ho fiducia su Allegri a Napoli. Già a Genova ho visto una formazione sbagliata, con un'applicazione di gioco uguale a quella che ha fatto al Milan. Se ha intenzione di fare così con questo Napoli non andrà da nessuna parte. Oltretutto ritengo che gli azzurri siano più deboli rispetto all'anno scorso, perché ad ora non hanno una difesa all'altezza. Non sono convinto dalla qualità dei centrali".

Il Milan ti sta convincendo al momento?

"Il Milan sta facendo lo stesso errore dell'anno precedente ad Allegri, quando vedemmo i rossoneri risultare molto fragili. Parlavamo allora di grandi interpreti offensivi, ma al contrario non ce n'erano difensivamente parlando. In questi anni non si è creata una memoria storica calcistica e quindi ad oggi vedo gli stessi difetti di allora".

Chiellini ha detto che la Juventus di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso. Ha ragione?

"Kessié è un giocatore che manca e questo colpo sarebbe fondamentale per cambiare l'assetto della squadra. Manca ancora un centravanti come Sorloth e Kolo Muani non basta. Anche l'infortunio di Yildiz ha un peso, ma quantomeno c'è un doppione come Alajbegovic. Per il resto c'è questa grande epurazione, che ha visto tanti esuberi lasciare Torino. Lo spogliatoio è in ebollizione da anni, ma perlomeno ora si è messo mano. Nel complesso non so se sia più forte, va valutata nelle mani di Spalletti".