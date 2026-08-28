Ex ct Azerbaigian presenta il Sabah: "Gioca bene e segna tanto. E poi la trasferta..."
TuttoNapoli.net
Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Azerbaigian, presenta il Sabah, avversario del Napoli nella prossima Champions League.
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di è intervenuto Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Azerbaigian: “Il Sabah gioca bene, ha già fatto 4 turni di qualificazione e il Napoli ci metterà 4 ore per arrivare lì, con un volo diretto. Il portiere nell’ultima partita ha fatto 3 errori decisivi, ma si sono qualificati perchè hanno segnato 5 gol. Ci sono calciatori di tutte le nazionalità in quella squadra!
Nazionale italiana? Io non faccio parte dell’élite, non faccio parte delle varie lobby che ci sono. Sono fuori da tutto, non ho mai neanche avuto un procuratore per cui se avessi avuto Mendes sarei stato uno dei candidati, ma non ce l’ho”.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Allegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2026 18:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Napoli in Serie A: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi ad oggi è fuori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com