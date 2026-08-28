Ex ct Azerbaigian presenta il Sabah: "Gioca bene e segna tanto. E poi la trasferta..."

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Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Azerbaigian, presenta il Sabah, avversario del Napoli nella prossima Champions League.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di è intervenuto Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Azerbaigian: “Il Sabah gioca bene, ha già fatto 4 turni di qualificazione e il Napoli ci metterà 4 ore per arrivare lì, con un volo diretto. Il portiere nell’ultima partita ha fatto 3 errori decisivi, ma si sono qualificati perchè hanno segnato 5 gol. Ci sono calciatori di tutte le nazionalità in quella squadra!

Nazionale italiana? Io non faccio parte dell’élite, non faccio parte delle varie lobby che ci sono. Sono fuori da tutto, non ho mai neanche avuto un procuratore per cui se avessi avuto Mendes sarei stato uno dei candidati, ma non ce l’ho”.