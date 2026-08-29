Vergara: "Obiettivi? Prima cosa non farmi male! Infortunio? Sono stato stupido..."

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Antonio Vergara si racconta tra Napoli, infortuni e ambizioni. Il centrocampista difende la scorsa stagione e racconta la sorpresa per l'addio di Conte.

Antonio Vergara ha affrontato numerosi temi nell'intervista concessa a Il Mattino, partendo dall'infortunio accusato dopo essersi conquistato una maglia da titolare: "In realtà me la sono presa con me stesso. Sono stato stupido a non fermarmi subito, al primo fastidio. Avrei saltato solo un paio di partite". Nessun giudizio negativo, invece, sulla scorsa stagione: "Secondi in classifica, la Supercoppa, ci siamo qualificati in Champions: per me è tutto tranne un fallimento. Non ho rimpianti. Ma neppure i miei compagni". Sull'addio di Antonio Conte: "Era così legato al Napoli e a Napoli che mi ha sorpreso".

Vergara: "Rrahmani e Marianucci difficili da superare"

Vergara ha parlato anche di calcio europeo: "Il Barcellona. È la squadra che mi piace fin da piccolo, c'erano i miei idoli, Xavi e Iniesta. Per me sono i più forti al mondo. E poi lì c'è Pedri, uno dei più grandi di tutti". Sui difensori più difficili: "Non è che ho giocato così tanto eh... E allora dico Rrahmani e Marianucci. In allenamento non si superano facilmente". Poi il confronto con l'Europa: "Non mi pare che noi andiamo più lenti degli altri, come sento spesso dire. Non vedo chissà che differenze: quando ci confrontiamo con loro, non mi pare che andiamo dietro agli altri". Infine, sui colpi di tacco: "E che ne so! Li faccio e basta. Vengono così: colpi dal nulla". E sugli obiettivi: "Non farmi male, per prima cosa. E poi fare più gol e assist dell'anno scorso".