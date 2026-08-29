Polemiche arbitrali, Allegri: "Calcio gioco maschio, non possiamo togliere contrasti"

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Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Max Allegri oltre che sul mercato e la gara col Como, è stato interrogato anche sul nuovo metodo arbitrale, considerando anche le polemiche arbitrali seguite all'episodio di Genova che ha visto protagonsita proprio il suo Napoli. Ed Allegri, con grande serenità, non s'è sottratto dalla risposta. Di seguito il passaggio specifico.

Tante polemiche arbitrali, si va verso un calcio più all'inglee e con meno interruzioni.

"Ci sono stati miglioramenti, soprattutto per i 5 secondi per battere il fallo laterale, 7 per l'angolo, cose che migliorano il tempo effettivo ed infatti è già aumentato di 5 minuti. E questo favorisce lo spettacolo, poi il calcio è un gioco maschio, non possiamo togliere i contrasti, è bello per quello, altrimenti giocheremmo uno sport senza contatto ma quello non è calcio".