Vergara su Conte: "Mentalità unica, un maniaco della vittoria! Vinci 4-0 e lo vedi incazzato..."

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Antonio Vergara nel corso della sua intervista si è soffermato anche su Antonio Conte, oltre che sul prossimo match contro il Como.

Antonio Vergara, nella sua intervista a Il Mattino, ha tracciato un confronto tra Massimiliano Allegri Antonio Conte, sottolineando soprattutto la mentalità dell'ex allenatore del Napoli: "Era un maniaco della vittoria. Una mentalità unica. Anche se hai vinto 4-0 la sera prima, il giorno dopo lo vedi lì incazzato perché sta già pensando a come vincere la prossima partita".

Vergara sul Como

Domani, invece, ci sarà il Como: "Sono impressionato dal loro mercato. È una bella realtà. Io lì? So solo che il Napoli non ha mai pensato di cedermi. Neanche per un istante. E questa è una cosa che mi ha riempito d'orgoglio. Sentire la fiducia del mio club, rinnovare per la squadra del mio cuore è un'emozione difficile da descrivere. E il nuovo contratto è la prova che davvero credono in me".